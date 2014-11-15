Меркель поговорила с Путиным с глазу на глаз об Украине

Об этом сообщает dw.de со ссылкой на агентство dpa в субботу, 15 ноября.

До этого, отмечает агентство цитируя дипломатов, разговор между Меркель и Путиным с глазу на глаз в кулуарах саммита ”Большой двадцатки” длилась дольше, чем планировалось. ”Более часа”, - отметили источники агентства, которые указали, что встреча состоялась в гостинице, где остановился Путин. В тоже время подробности переговоров Меркель и Путина пока не сообщаются.

Напомним, что перед встречей с Путиным Меркель заявляла, что ”не ожидает значительного прогресса” от разговора с главой российского государства. Немецкий канцлер отметила, что не ожидает ”никаких внезапных качественных изменений” в ходе обсуждения того, как Путин видит решение конфликта на украинском Донбассе.

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Западные СМИ обращают особое внимание на то, что двусторонние встречи, которые происходят сейчас в кулуарах саммита в Брисбене, касаются украинского кризиса и экономических санкций в отношении России. Между тем главной темой двухдневного саммита G20 австралийская сторона назвала международную борьбу с уклонениями от уплаты налогов, напоминает AFP. Кроме этого, лидеры стран и правительств G20 обсуждают ситуацию с борьбой против распространения вируса лихорадки Эбола и против экстремистской организации ”Исламское государство”.