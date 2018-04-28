Присуждение Нобелевской премии по литературе могут отложить из-за секс-скандала

Ожидается, что решение о переносе объявят 3 мая.

Шведская академия, которая присуждает Нобелевскую премию в области литературы, может отложить вручение награды до следующего года из-за утечки информации и секс-скандала в учреждении, связанном с домогательством к 18 женщинам.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Guardian.

Имя лауреата Нобелевской премии по литературе-2018 могут объявить в 2019, вместо октября 2018 года. В таком случае, в 2019-м Шведская академия вручит сразу две нобелевские награды по литературе.

«Мы работаем над решением этой проблемы и уже скоро примем соответствующее решение», — отметил и.о. секретаря Шведской академии Андерс Олссон, комментируя возможность сделать паузу.

Ожидается, что решение о переносе объявят 3 мая.

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«Сама дискуссия о возможности переноса оглашения нобелевского лауреата — это сенсация. Это свидетельство глубокого кризиса и попытки спасти репутацию», — отметил эксперт в области культуры Маттиас Берг.

По словам бывшего члена Шведской академии Петера Енглунда, который недавно покинул пост в этой организации в знак протеста, перенос вручения нынешней Нобелевской премии по литературе «было бы лучшим решением».

Кроме него, еще 7 членов академии также подали в отставку или не принимают участия в работе учреждения. Следовательно, в комиссии заседает лишь 12 членов, вместо 18, предусмотренных уставом. В академии не хватает литературоведов, потому что большинство ее членов — языковеды.

Многочисленные отказы от участия в работе Шведской академии связаны со скандалом, который возник осенью 2017 года, когда франко-шведскому фотографу и режиссеру Жан-Клоду Арно, мужа участницы Академии Катарины Фростенсон, 18 женщин обвинили в сексуальном насилии.

Пятеро из них обратились в полицию, однако часть обвинений отклонили из-за того, что уже истек срок давности или отсутствуют доказательства.

Арно также обвиняют в разглашении информации о лауреатах премии. По расследованию, рекомендового бывшим секретарем Шведской академии Сарой Даніус, следует, что мужчина Фростенсон был источником утечки информации о лауреатах Нобелевской премии по литературе Виславы Шимборской (1996), Эльфриды Елинек (2004), Гарольд Пинтер (2005), Жан-Мари Гюстава Ле Клезио (2008), Патрика Модиано (2014 года), Светланы Алексиевич (2015) и Боба Дилана (2016).

Шведская академия сообщила о результатах расследования правоохранительных органов.

Напомним, в 2017 году лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2017 году стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Шведская академия не смогла наградить Нобелевскую премию в литературе лишь семь раз с момента основания в 1901 году: 1914, 1918, 1935, 1940 и 1941-43. Вместе с тем, присуждение награды откладывали на год шесть раз, каждый раз, когда комитет решал, что ни один из кандидатов не соответствовал критериям премии.