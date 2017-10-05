Нобелевскую премию по литературе получил британский писатель Кадзуо Исигуро

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2017 году получил британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Об этом сообщает на странице премии в Twitter.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2017

8 ноября 1954 года в Нагасаки в семье океанографа Сидзуо Исигуро родился сын Кадзуо. В 1960 году семья Исигуро эмигрировала в британский город Гилфорд.

В 1974 году Кадзуо поступил в Кентский университет, в котором в 1978 году получил степень бакалавра английского языка и философии. Был социальным работником в Лондоне. В 1980 году он получил степень магистра искусств в университете Восточной Англии.

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Как известно, литературная карьера Кадзуо Исигуро началась в 1981 году с опубликования трёх рассказов в антологии Introduction 7: Stories by New Writers. В 1983 году, вскоре после публикации своего первого романа, он был выдвинут на грант в как один из «Лучших молодых британских писателей».

Третий роман Исигуро, «Остаток дня» (1989) стал особенно популярным - по роману снят имевший значительный успех фильм с Энтони Хопкинсом и Эммой Томпсон в главных ролях.

Его предпоследний роман «Не отпускай меня» (2005) включен в список 100 лучших английских романов всех времен по версии журнала «Тайм».

В 2016 году Нобелевская премия по литературе была присуждена американскому музыканту Бобу Дилану.