Путин гнушается просить у G20 отмены санкций

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Если об этом речь зайдёт, то, конечно, я об этом скажу (о санкциях), но я сам не собираюсь эти вопросы поднимать для обсуждения – мне кажется, что это бесполезно. Все и так понимают, что они делают, те, кто вводит эти санкции. Чего я буду обращать на это внимание, о чём-то просить? Это бесполезно. Такие решения принимаются у них на блоковом уровне, на национальном уровне, принимаются из того, как наши партнёры понимают свои геополитические интересы. Я считаю, что это ошибка даже с точки зрения их геополитических интересов», - сказал Путин.

Читайте такжеГенсек НАТО обвинил Путина в нарушении перемирия на Донбассе

По его словам, решение некоторых стран «Большой двадцатки» в отношении России ввести санкции противоречит самому принципу деятельности «двадцатки» и международному праву, потому что санкции могут быть введены в рамках Организации Объединённых Наций и ее Совета безопасности.

Президент РФ считает, что санкции также противоречат принципам ВТО. «Это вредно, и, конечно, нам наносит определённый ущерб, но и для них вредно, потому что это, по сути, подрывает всю систему международных экономических отношений. Я очень надеюсь, исхожу из того, что это в конечном итоге будет понято и останется в прошлом», - сказал Путин.

По его словам, сегодняшний мир живёт в условиях очень ограниченного горизонта планирования, особенно в сфере политики и безопасности. «Все живут от выборов до выборов. А это очень маленький горизонт планирования и не даёт возможности посмотреть перспективно в будущее более отдалённое. Это плохо», - посетовал Путин.

Как известно, Россия после оккупации в марте этого года украинского Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе имеет наихудшие отношения с западными странами с момента завершения "холодной войны" времен Советского Союза.

США, страны Евросоюза и ряд других развитых государств ввели против России санкции и заявили о дальнейшем их усилении и международной изоляции в случае, если российская власть не прекратит агрессивную политику против Украины.

Саммит стран G20 пройдет 15-16 ноября в австралийском Брисбене.