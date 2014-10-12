Австралия не могла отказать Путину на саммите G20 - премьер

Об этом премьер-министр страны Тони Эбботт заявил на встрече с волонтерами, которые будут работать на международном мероприятии.

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«Россия является членом G20, следовательно мы обязаны принять российского лидера в этой стране», - отметил Эбботт, передает Радио Свобода.

Он также подчеркнул, что «есть много аспектов внешней политики России, которыми я не доволен».

«38 австралийцев были убиты поддерживаемыми Россией боевиками с использованием предоставленного Россией оборудования», - сказал премьер-министр Австралии, имея в виду трагедию рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля.

«Есть много причин для сожаления через неприкрытую агрессию России относительно меньшего, более слабого соседа», - утверждает Эбботт, комментируя отношения Москвы и Киева.

Саммит «Группы двадцати» должен состояться в австралийском городе Брисбен 15 - 16 ноября. Часть политиков высказывала сомнения в целесообразности приглашения президента России Владимира Путина на этот запад - через роль Москвы в событиях на востоке Украины.