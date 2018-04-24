В США госпитализировали экс-президента Джорджа Буша-старшего, он в реанимации
08:09, 24 апреля 2018Мир
272
На прошлой неделе он похоронил жену - бывшую первую леди Барбару Буш.
Джордж Буш-старший / REUTERS
В США госпитализировали 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, на данный момент он находится в реанимации.
Об этом сообщает CNN. По словам источника, близкого к бывшему президенту, Буша поместили в больницу с инфекцией, он был в критическом состоянии.
Читайте такжеСтали известны подробности смерти диджея Avicii
"Президент Буш был госпитализирован в больницу Хьюстона из-за инфекции, которая распространилась в кровь. Он реагирует на лечение и, кажется, оправляется", - говорится в сообщении.
Как известно, на прошлой неделе у Буша-страшего умерла жена - Барбара Буш.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter