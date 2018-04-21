Граница между Латвией и Россией окончательно определена

Это произошло после того, как итоговые документы по демаркации границы вступили в законную силу.

Процесс демаркации государственной границы между Латвией и Россией, длившийся восемь лет, завершен.

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На сайте латвийского МИДа сообщили, что это произошло после того, как итоговые документы по демаркации границы вступили в законную силу. «Министерство иностранных дел положительно оценивает сотрудничество латвийских и российских экспертов в процессе демаркации общей границы обеих стран», - отметили на сайте МИДа.

Итоговые документы о демаркации были подписаны в октябре 2017 года в Риге на 33-ем, заключительном заседании российско-латвийской демаркационной комиссии. Пакет документов, включающий демаркационную карту, описание границы, а также каталог пограничных знаков, был передан на рассмотрение правительств. Латвийское правительство утвердило документы 16 января 2018 года, а российское - 21 февраля.

Комиссия по демаркации границы между Латвией и Россией начала работу осенью 2009 года. За это время было проведено обозначение границы на 283 км, установлено 648 пограничных знаков, а также определена принадлежность островов и срединных линий на реках и озерах.

Ранее начальник латвийской пограничной службы Нормундс Гарбарс заявлял о намерении до конца года завершить строительство на границе 93-километрового заграждения для борьбы с нелегальной миграцией. По словам Гарбарса, для этого потребуется дополнительное финансирование в размере 5 млн евро.