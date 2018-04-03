Президенты стран Балтии будут просить Трампа усилить защиту от России

Балтийские лидеры попросят Трампа чаще использовать противоракетные комплексы Patriot для военных учений в странах Балтии.

Президенты трех стран Балтии на встрече в Белом доме 3 апреля попросят президента США Дональда Трампа сделать больше для сдерживания России.

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Президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Латвии Раймондс Вайонис являются одними из самых активных критиков России в Евросоюзе и прибыли с визитами к Трампу во время смешанных сигналов о его намерениях в отношении Кремля, передает радио Свобода.

Вашингтон недавно ввел новые санкции против России и выслал 60 российских дипломатических работников в ответ на отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании. В то же время Трамп лично предложил встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время недавнего телефонного разговора.

Один из высокопоставленных должностных лиц Литвы сообщил, что балтийские лидеры попросят Трампа чаще использовать противоракетные комплексы Patriot для военных учений в странах Балтии. Чиновник сказал, что Литва, Латвия и Эстония также хотят стать частью европейского противоракетного щита.

«Я надеюсь, что Соединенные Штаты и другие союзники осознают, что воздушное пространство балтийских государств должно быть лучше защищенным», – заявила президент Литвы Грибаускайте перед началом визита.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году альянс НАТО развернул четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии, это является частью мер для сдерживания возможных действий России, также американские военные отправили батарею Patriot в Литву для учений. Вице-президент США Майк Пенс в июле затронул вопрос возможного развертывания комплексов Patriot и в соседней Эстонии.