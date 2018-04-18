Франция заявила о вероятном исчезновении улик по химатаке в Сирии еще до прибытия ОЗХО

В российском представительстве в ОЗХО заявили, что экспертов допустят в город только в среду – из-за "проблем с безопасностью".

В МИД Франции считают "весьма вероятным" исчезновение улик о применении химического оружия в Думе еще до прибытия туда экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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Как передает Радио Свобода, такой комментарий Министерства иностранных дел Франции появился во вторник, 17 апреля. В Париже заявили, что Думу полностью контролируют вооруженные силы России и Сирии, и эксперты ОЗХО туда до сих пор не допущены. Представители Организации по запрещению химического оружия прибыли в Сирию 14 апреля.

В российском представительстве в ОЗХО заявили, что экспертов допустят в город только в среду – из-за "проблем с безопасностью". Тем временем сирийские государственные СМИ во вторник объявили о том, что эксперты ОЗХО прибыли в Думу, сообщает RFI.

Ранее во вторник министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Сирия, по имеющимся данным, впредь не сможет производить химическое оружие – после ракетных ударов союзников по трем объектам сирийского режима. Министр, однако, предупредил, что если будут новые химические атаки, Франция и ее союзники снова нанесут удары.