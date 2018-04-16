Инспекторов организации по запрещению химоружия не допускают на место химатаки в Сирии

Эксперты из организации прибыли в Дамаск в субботу и планировали отправиться в Думу, в понедельник, 16 апреля.

Миссию Организации по запрещению химического оружия не допускают в сирийский город Дума, где произошла химическая атака.

Как заявляют британские и американские представители в ОЗХО, Россия препятствует работе миссии, сообщает Радио Свобода.

По словам представителя Швеции, Дамаск и Москва объяснили недопуск экспертов в Думу опасениями за их безопасность.

"Неограниченный доступ - это важно. Россия и Сирия должны сотрудничать", - сказал посол Великобритании при ОЗХО.

Читайте такжеМир вернулся в эпоху холодной войны - Генсек ООН

Эксперты из организации прибыли в Дамаск в субботу и планировали отправиться в Думу сегодня, в понедельник, 16 апреля.

В свою очерель, в России отрицают обвинения и заявляют, что отправке миссии ОЗХО в Думу препятствует то, что у нее нет разрешения от ведомства ООН, отвечающего за безопасность.

Напомним, 7 апреля несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, заявили о химической атаке в городе Дума.

По разным данным, в результате атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные при поражении хлором или нервно-паралитическим газом.

11 апреля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Сирии 500 человек имеют симптомы поражения токсичными химическими веществами.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.