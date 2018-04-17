У Трампа подтвердили разработку новых санкций против России
23:37, 17 апреля 2018Мир
308
По словам советника, дополнительные санкции рассматриваются, но решение еще не принято.
Иллюстрация / REUTERS
Власти США рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций против Москвы, подтвердил во вторник, 17 апреля, глава Национального экономического совета при президенте Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу.
Читайте такжеКремль готовится к отключению России от SWIFT – росСМИ
"Есть перечень введенных санкций, и дополнительные санкции рассматриваются, но решение еще не принято", - сказал он, передает DW.com.
Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты в дополнение к ранее веденными санкциям 6 апреля ввели санкции против 7 российских олигархов, 12 компаний и 17 должностных лиц.
15 апреля посол США в ООН Никки Хейли сообщила, что в ближайшее время введут новые санкции против РФ из-за поддержки российскими властями режима президента Сирии Башара Асада.
Однако президент Дональд Трамп распорядился отложить введение дополнительных экономических санкций против России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter