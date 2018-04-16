Волкер: Евросоюзу следует ввести санкции против окружения Путина по примеру США

Он отметил, что было бы очень полезно, если бы ЕС последовал примеру США в отношении санкций против окружения российского президента.

Евросоюзу следует ввести санкции против близкого окружения президента России Владимира Путина, как это сделали США.

Читайте такжеСМИ рассказали о гневе Трампа после информации о количестве высланных из Европы российских дипломатов

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью итальянской газете La Stampa, передает ЕвроПравда.

"Мы ввели новый санкционный пакет в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину, и было бы очень полезно, если бы ЕС следовал нашему примеру", - сказал он.

При этом Волкер считает, что отмена санкций со стороны отдельных членов ЕС, в частности Италии, создаст для них проблемы в отношениях с Брюсселем.

"Италия не может отменить санкции против России, поскольку это может привести к серьезным осложнениям для страны, в первую очередь в отношениях с Брюсселем. Это общеевропейские меры, а не итальянские, и отказ от них создает проблемы в отношениях в ЕС. На практике санкции отменить сложно", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.