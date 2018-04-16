Глава МИД Литвы: санкции в отношении России могут быть продлены вместо шести месяцев на год

Линкявичюс отметил, что никакого прогресса по Минску нет.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не исключает, что действие санкций в отношении России, связанных с выполнением Минских договоренностей, может быть продлено на год вместо шести месяцев.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, на котором будет рассматриваться российский вопрос.

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«У нас есть санкции, связанные с Минском. По Минску у нас нет никакого прогресса, дополнительные санкции или, по меньшей мере, продление на 12 месяцев вместо шести может быть», - считает Линкявичюс.

При этом министр выразил мнение, что санкции должны быть направлены против «олигархов, по отмыванию денег, против тех, кто поддерживает силы, которые реально вредят в регионе». «Мы должны к этому очень серьезно отнестись», - подчеркнул он.