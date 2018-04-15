В Барселоне тысячи человек требовали освободить каталонских политиков (фото)

Протестное шествие состоялось на центральных улицах Барселоны. Митингующие выступали под лозунгом «За права и свободы, демократию и сплоченность, хотим, чтобы вы были дома!»

В Барселоне на одной из центральных улиц — проспекте Параллель — состоялась массовая акция протеста, в которой, по данным местной полиции, приняли участие 315 тыс. человек.

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Участники шествия, как уточняет La Vanguardia, выступали под лозунгом «За права и свободы, демократию и сплоченность». «Хотим, чтобы вы были дома!» — звучало также на митинге, передает РБК.

Пришедшие на него требовали от испанских властей отозвать ордеры на арест, освободить и разрешить вернуться на родину всем каталонским политикам, которые находятся в предварительном заключении по обвинениям, связанным с проведением незаконного референдума о независимости.

В акции, как замечает местная газета El Pais, приняли участие в том числе активисты платформы «Демократия и сосуществование». Эта организация, как уточняет издание, была создана недавно, однако в нее уже успели войти десятки политических и общественных организаций, в том числе националистическая «Каталонская национальная ассамблея», некоммерческая организация Òmnium Cultural, созданная для продвижения каталонского языка и распространения каталонской культуры, а также профсоюзы «Рабочие комиссии» и «Всеобщий союз трудящихся».

Избранный в январе спикером каталонского парламента Роджер Торрент также принял участие в митинге. Комментируя происходящее, он заявил, что шествие в Барселоне является «демонстрацией единства». Оно, по его мнению, призвано «защищать коллективные и индивидуальные права местных жителей перед лицом угроз свободам». Речь в данном случае, как подчеркнул Торрент, идет о демократии и о прекращении «политических судебных разбирательств», а не о новых «политических проектах». Вместе с митингующими по проспекту Параллель, как подчеркивает La Vanguardia, также прошелся бывший глава каталонского правительства Артур Мас.

Митинг в Барселоне состоялся ровно спустя шесть месяцев после ареста лидера организации «Каталонская национальная ассамблея» Жорди Санчеса (в момент помещения его под стражу он также был избран в каталонский парламент) и главы Òmnium Cultural Жорди Куишара. Всего же на данный момент в мадридских тюрьмах по обвинению в причастности к организации референдума о независимости Каталонии находятся девять политиков. Также испанский суд выдал международные ордера на арест еще шести политических деятелей Каталонии, которые в настоящий момент находятся за пределами страны.

Под стражу Мадрид хочет заключить в том числе бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Он сейчас находится в Германии. 5 апреля дело каталонского политика рассматривал суд в Шлезвиг-Гольштейн, который впоследствии разрешил выпустить Пучдемона под залог. Одновременно суд допустил его экстрадицию в Испанию, однако при условии, что на родине его привлекут к ответственности не за подстрекательство к мятежу, а за растрату бюджетных средств.

Всего судья Верховного суда Испании в связи с референдумом о независимости, который Мадрид считает незаконным, предъявил обвинения 25 каталонским политикам.