Немецкий суд отпустил экс-президента Каталонии Пучдемона под залог

На время дальнейшего рассмотрения запроса об экстрадиции каталонский политик останется на свободе.

Высший земельный суд, Шлезвиг-Гольштейна в четверг, 5 апреля, принял решение отпустить под залог бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона.

Как сообщает Deutsche Welle, суд отпустил Пучдемона с определенными условиями, в частности, выплатой залога в 75 тысяч евро и подпиской о невыезде.

Суд отметил, что процедура экстрадиции, которую запустила прокуратура этой немецкой федеральной земли, касается исключительно обвинений в присвоении средств, которые Пучдемону выдвигают испанские правоохранители.

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При этом обвинения в мятеже со стороны испанцев для немецкой юстиции не является основанием для экстрадиции, ведь соответствующего преступления не существует в немецком уголовном законодательстве.

Напомним, бывший президент Каталонии и лидер сепаратистов Пучдемон находится под стражей в городе Ноймюнстер на севере Германии с 25 марта. Он был задержан немецкой полицией во время путешествия из Дании в Германию на основании европейского ордера на арест.

23 марта Верховный суд Испании возобновил ордер на арест Пучдемона и нескольких других каталонских политиков. В Испании против них возбуждено уголовное дело, в частности, по обвинению в организации мятежа. Пучдемону грозит тюремное заключение сроком до 30 лет.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% всех проголосовавших. Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.

Испания выступила против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления в регионе. Прокуратура подала иски против бывшего регионального руководства, обвинив их в бунте, мятеже и растрате.