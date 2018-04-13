За несколько лет исламисты в Нигерии похитили более 1000 детей и убили почти 2300 учителей - ЮНИСЕФ

С 2009 года боевики из "Боко Харам" убили почти 2300 учителей, разрушили свыше 1400 школ и похитили более тысячи детей для сексуального рабства или осуществления терактов.

С 2013 года года террористическая исламистская группировка "Боко Харам" похитила на северо-востоке Нигерии более тысячи детей. Об этом заявили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

Как передает Deutsche Welle, многие дети были похищены из школ, в которых исламисты с 2009 года убили почти 2300 учителей.

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"Дети являются постоянной целью и подвергаются жестокому насилию в их домах, школах и общественных местах", - заявил представитель ЮНИСЕФ в Нигерии Мохаммед Малик Фолл.

Кроме того, с 2009 года боевики разрушили более 1400 школ, большинство из которых до сих пор остаются закрытыми из-за причиненного ущерба или опасности.

"Дети имеют право на образование и защиту, классная комната должна быть местом, где они находятся в безопасности", - подчеркнул Фолл.

Отмечается, что недавно боевики "Боко Харам" похитили 110 девушек из школы в городе Дапчи. Через месяц все они, кроме трех, были освобождены.

В 2014 году боевики "Боко Харам" похитили около 280 школьниц из интерната в городе Чибок на северо-востоке Нигерии. Правительство Нигерии вступило в переговоры с исламистами и освободило более 80 девушек.

Боевики "Боко Харам" часто похищают девушек и женщин, держат их в сексуальном рабстве или принуждают к браку. Также их используют в качестве террористок-смертниц.

За почти девять лет нападений "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 20 тысяч человек, а два миллиона покинули свои дома.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2017 года нападение на мечеть в Синае вошел в десятку крупнейших терактов в мировой истории.