Нападение на мечеть в Синае вошло в десятку крупнейших терактов в мировой истории

Боевики напали на мечеть, устроив взрыв и стрельбу во время пятничной молитвы. В результате случившегося погибли по меньшей мере 235 человек, еще более ста человек получили ранения. Взрыв произошел в мечети Аль-Равда в 40 км от административного центра Синая - города Эль-Ариш.

Точное число жертв еще не установлено, но атака уже вошла в число крупнейших в истории. В большинстве случаев теракты устроили радикальные исламистские группировки.

Теракты 11 сентября в США. 2996 погибших

11 сентября 2001 г. в США боевики-смертники из террористической организации "Аль-Каида" захватили пассажирские самолеты и врезались на них в две башни Всемирного торгового центра (Нью-Йорк) и в здание Пентагона - штаб-квартиры Министерства обороны США (округ Арлингтон, шт. Вирджиния). Четвертый захваченный лайнер разбился близ г. Шанксвилл (шт. Пенсильвания). В результате этой крупнейшей в мире серии терактов погибли 2 тыс. 996 человек, свыше 6 тыс. человек получили ранения. Организатором теракта была группировка "Аль-Каида" и ее лидер Усама бен Ладен.

Беслан. Россия. 335 погибших

1 сентября 2004 г. в Беслане (Северная Осетия - Алания) боевики захватили более 1 тыс. 100 учащихся школы номер 1, их родственников и учителей. 2 сентября после переговоров с экс-президентом Республики Ингушетии Русланом Аушевым бандиты отпустили 25 женщин и детей. 3 сентября в школе началась стрельба и взрывы, это вынудило начать штурм. Большинство заложников были освобождены, 335 человек погибли. Среди погибших 186 детей, 17 учителей и сотрудников школы, 10 сотрудников ФСБ России, два сотрудника МЧС. Боевики были уничтожены, выжил лишь один - Нурпаши Кулаев (в 2006 г. приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение из-за моратория на исполнение смертных приговоров). Ответственность за теракт взял на себя международный террорист Шамиль Басаев (ликвидирован в 2006 г.).

Boeing 747 Air India. 329 погибших

23 июня 1985 г. пассажирский самолет Boeing 747 авиакомпании Air India, следовавший рейсом AI182 по маршруту Монреаль (Канада) - Лондон - Дели, потерпел крушение в водах Атлантического океана у берегов Ирландии. Причиной катастрофы был взрыв бомбы, заложенной в багаж индийскими экстремистами-сикхами. В катастрофе погибли все находившиеся на борту 329 человек (307 пассажиров и 22 члена экипажа). По обвинению в участии в подготовке теракта в 2003 г. на 5 лет лишения свободы был осужден гражданин Канады Индерджит Сингх Рейат. До этого он отбыл 10-летний тюремный срок за подготовку взрыва в аэропорту Нарита (Япония), произошедшего в тот же день, что и катастрофа VT-EFO. Позднее Рейят был обвинен в даче ложных показаний и в 2011 г. приговорен к 9 годам заключения.

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Атака Боко-Харам в Нигерии. Более 300 погибших

5-6 мая 2014 г. в результате ночной атаки на город Гамбору, штат Борно, боевиками были убиты свыше 300 жителей. Выжившие бежали в соседний Камерун. Большая часть города была разрушена.

Теракт над Локерби. 270 погибших

21 декабря 1988 г. пассажирский самолет Boeing 747 авиакомпании Pan Am (США), выполнявший регулярный рейс 103 по маршруту Франкфурт-на-Майне - Лондон - Нью-Йорк - Детройт, разрушился в воздухе над г. Локерби (Шотландия). На его борту взорвалась бомба, заложенная в багаж. Погибли все 243 пассажира и 16 членов экипажа, находившиеся на борту, а также 11 человек на земле. В 1991 г. в организации взрыва были обвинены двое граждан Ливии. В 1999 г. ливийский лидер Муамар Каддафи согласился передать нидерландскому суду обоих подозреваемых. Один из них, Абдельбассет Али аль-Меграхи, 31 января 2001 г. был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению (в 2009 г. освобожден в связи с диагностированной у него смертельной болезнью, умер в 2012 г.). В 2003 г. ливийские власти признали ответственность за теракт и выплатили компенсации в общем размере 2,7 млрд долларов США - по 10 млн долларов за каждого погибшего.

Теракты в Бомбее. Индия. 257 погибших

12 марта 1993 г. в многолюдных местах Бомбея (ныне Мумбаи) одновременно были приведены в действие 13 взрывных устройств, заложенных в автомобили. Жертвами атаки террористов стали 257 человек, пострадали свыше 700. Следствие установило, что организаторами взрывов были исламские террористы. Теракт был ответом на произошедшие до этого в городе столкновения между мусульманами и индуистами. Один из организаторов, Якуб Мемон, был приговорен к смертной казни, которую привели в исполнение 30 июля 2015 г. Двое его сообщников находятся в розыске.

Самолет A321 "Когалымавиа". 224 погибших

31 октября 2015 г. пассажирский самолет Airbus A321-231 (регистрационный номер EI-ETJ) российской авиакомпании Metrojet ("Когалымавиа"), следовавший рейсом 9268 из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Санкт-Петербург, потерпел крушение в 100 км от г. Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. На борту находились 224 человека - 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Ответственность за теракт в первые дни после катастрофы взяло на себя Синайское подразделение террористической группировки "Исламское государство".

Подрыв посольств США в Кении и Танзании. 224 погибших

7 августа 1998 г. в Найроби (столица Кении) и Дар-эс-Саламе (бывшая столица Танзании) одновременно произошли два теракта, целью которых были посольства США в этих странах. Около посольств взорвались припаркованные грузовики, начиненные взрывчаткой. Всего погибли 224 человека, из них 12 граждан США, остальные - местные жители. Организатором взрывов была группировка "Аль-Каида".

Теракты в Мумбаи. Индия. 209 погибших

11 июля 2006 г. исламские террористы привели в действие спрятанные в скороварки взрывные устройства, заложенные в вагоны семи пригородных поездов в пригородах Мумбаи (станции "Кхар роуд", "Бандра", "Джогешвари", "Махим", "Боривли", "Матунга" и "Мира роуд"). Теракт произошел во время вечернего часа пик. Погибли 209 человек, более 700 пострадали. По окончании расследования преступления суд приговорил к различным тюремным срокам 12 человек, 5 из них приговорены к смертной казни.