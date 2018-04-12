США должны ввести против России новые санкции – будущий глава Госдепа

Кандидат на пост государственного секретаря Соединенных Штатов отметил, что США должны давать отпор РФ на всех направлениях.

Директор Центрального разведывательного управления, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео считает, что Соединенные Штаты должны ввести против России новые санкции.

Об этом Помпео сказал во время слушаний по утверждению его кандидатуры на должность государственного секретаря, которые состоялись в комитете Сената США по иностранным делам.

Сенатор от Демократической партии Джин Шахин спросила у Помпео, должны ли США ввести ряд новых санкций против РФ, которые были поддержаны Конгрессом, но пока не воплощены администрацией президента Дональда Трампа. В частности, речь идет о санкциях в отношении серьезных нарушителей прав человека в России, санкции в отношении иностранцев, осуществляющих транзакции в обход санкционного режима, и других ограничительных мерах.

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Помпео заявил, что согласен с необходимостью введения этих санкций.

"Да, госпожа, (согласен) со всем", - заявил кандидат на пост госсекретаря.

"Еще многое предстоит сделать в соответствии с законом «Противодействие противникам Америки через санкции». Еще многое необходимо сделать в отношении других санкционных положений ... Владимир Путин еще не получил надлежащего уведомления. Мы должны продолжить работать над этим", - заявил Помпео.

При этом он отметил, что речь идет не только о санкциях, но и других мерах по сдерживанию РФ. В частности, он напомнил о выдворении из США 60 российских дипломатов, о новой стратегии ядерной политики США и о других решениях Соединенных Штатов, принятых в последнее время.

Также Помпео подчеркнул, что США должны давать отпор России.

"Мы должны давать отпор везде, где мы можем противостоять им, по каждому направлению: в киберпространстве, в экономике", - сказал Помпео.

Он отметил, что США должны противодействовать использованию Россией тех инструментов, которые российские власти применяют для достижения своих целей.

"Мы должны сделать все, чтобы обеспечить, чтобы он не достиг успеха в тех направлениях, где, по нашему мнению, заключаются его главные интересы", - заявил Помпео.

Как сообщал УНИАН, президент США решил назначить директора ЦРУ Помпео новым государственным секретарем вместо Рекса Тиллерсона.

Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики, и в частности, ядерного соглашения с Ираном.

Тиллерсон формально до 31 марта занимал должность госсекретаря США.