Помпео: "несколько сотен россиян" были убиты в столкновении с военными США в Сирии

20:23, 12 апреля 2018
Мир
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Вооруженные люди в Сирии, иллюстрация / REUTERS

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Как передает Радио Свобода, Помпео не сообщил каких-либо подробностей и не привел источники своей информации. Он лишь сказал, что это произошло несколько недель назад. По всей вероятности, он имел в виду бой 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, когда сотни наемников, воюющих на стороне президента Сирии Башара Асада, атаковали позиции курдов - союзников США.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер».

По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.

В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

В МИД РФ подтвердили гибель пятерых россиян в результате авиаудара США в Сирии в начале февраля и признали, что десятки российских боевиков получили ранения в Сирии, их эвакуировали в российские медицинские учреждения.

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Новость в сюжете: Массовое уничтожение российских наемников в Сирии
Теги: #Сирия#ЧВК Вагнер