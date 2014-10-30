Под Днепропетровском горят торфяники: около 200 машин лежат в кюветах
22:10, 30 октября 2014Общество
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Возле Днепропетровска, вдоль трассы Киев-Днепропетровск горят торфяники. Дорогу укутал едкий белый дым, в придорожных кюветах "свалка" авто.
Под Днепропетровском горят торфяники / ГАИ
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
По его словам, несколько километров трассы возле с. Баловка Днепропетровской области окутаны клубами белого едкого дыма и очень ограничена видимость.
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"Дым не дает дышать и разъедает глаза, за метр от машины ничего не видно. Из-за плохой видимости около 200 авто стоят на разделительной полосе или лежат в кюветах. Фуры стоят на обочине", - сообщил он.
По информации, учитывая сложную дорожную ситуацию ГАИ планирует перекрыть движение на этой части трассы.
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