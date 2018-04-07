В Японии создали первое подразделение морской пехоты со времен Второй мировой войны (фото)

Морпехи обучены противодействовать захватчикам, занимающим японские острова вдоль края Восточно-Китайского моря.

На японском острове Кюсю представили первое со времен Второй мировой войны подразделение морской пехоты численностью около 1500 человек. Решение о создании бригады быстрого реагирования было принято на фоне опасений Токио по поводу угроз со стороны Китая.

Об этом сообщает Reuters.

«Учитывая все более сложную ситуацию в области обороны и безопасности вокруг Японии, защита наших островов стала критической обязанностью», - заявил вице-министр обороны Японии Томохиро Ямамото.

Ожидается, что морпехов сначала разместят на Кюсю, а в дальнейшем передислоцируют на Окинаву.

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Сообщается, что для солдат японских наземных сил самообороны могут приобрести небольшие десантные суда длиной до 100 метров для транспортировки войск и оборудования между островами и от корабля к берегу, сообщили Reuters в двух источниках.

Отмечается, что Японские сухопутные войска не эксплуатировали свои собственные корабли со времен Второй мировой войны.

Напомним, в декабре прошлого года японское правительство одобрило рекордные расходы на оборону в размере около 39 миллиардов евро.