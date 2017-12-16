Япония хочет выделить на оборону рекордные $46 миллиардов

Правительство Японии планирует выделить на оборону в следующем финансовом году $46 млрд. Именно такая сумма заложена в проекте бюджета на 2018 год, сообщает kommersant.ru со ссылкой на Nikkei. По информации издания, большая часть этих средств пойдет на закупку вооружения для защиты от возможных атак со стороны КНДР и укрепление системы ПРО.

Читайте такжеПентагон: северокорейская баллистическая ракета упала в Японское море (видео) Если предложение будет одобрено, то военный бюджет на 2018 финансовый год достигнет рекордного для Японии уровня. Также это будет означать, что власти страны шестой год подряд увеличивают расходы на оборону.

Вчера власти Японии одобрили новый пакет односторонних санкций в отношении Северной Кореи. Санкционный список был расширен на 19 компаний и организаций КНДР, активы которых должны быть заморожены.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября члены Совета Безопасности ООН в ходе экстренного заседания, созванного после очередного ракетного испытания Северной Кореи, осудили «новую провокацию КНДР».