Air France в субботу отменяет 30% рейсов из-за забастовки сотрудников

Забастовка связана с тем, что требования о повышении зарплаты работникам на 6% удовлетворены не в полной мере.

Французская авиакомпания Air France сообщила об отмене 30% рейсов в субботу из-за забастовки сотрудников, требующих повышения зарплаты. В ней примут участие 34% пилотов, 26,2% членов экипажей и 18,7% наземного обслуживающего персонала.

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«7 апреля, Air France планирует осуществить 70% рейсов, в том числе 75% сверхдальних полетов, 65% рейсов средней дальности из и в парижский аэропорт Шарль-де-Голль, 70% рейсов малой дальности из и в парижский аэропорт Орли и во французских провинциях»,- говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Ранее стало известно, что профсоюзы Air France , объединяющие всех работников летных и наземных служб, 7, 10, 11, 17, 18, 23, 24 апреля проведут забастовки в связи с тем, что их требования о повышении зарплаты на 6% удовлетворены не в полной мере. При этом три последних дня совпадут с объявленной забастовкой французских железнодорожников.

Кака сообщал УНИАН, 3 апреля во Франции началась одна из самых напряженных и длительных забастовок железнодорожников. Работники государственной компании SNCF требуют сохранения привилегий, которыми они обладали с 1909 года, и ограждения железных дорог от конкуренции. Забастовкабудет продолжаться до июня.