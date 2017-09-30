У Airbus A380 во время трансатлантического полета разрушилась обшивка двигателя (фото)

У лайнера Airbus A380 авиакомпании Air France разрушилась обшивка двигателя. Инцидент произошел во время полета из парижского аэропорта Руасси - им. Шарля де Голля в Лос-Анджелес, сообщает портал Airlive.net.

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Лайнер Airbus A380 - крупнейший в мире пассажирский самолет. Первый полет с пассажирами эта модель выполнила 10 лет назад - 25 октября 2007 года. К настоящему моменту выпущено более 200 самолетов этой модели - они есть в парках десяти авиакомпаний Европы, Ближнего Востока и Азии.

У А380 две палубы - на верхней обычно находятся салоны первого и бизнес‑классов, на нижней палубе - эконом‑класс. В трехклассной компоновке самолет, как правило, вмещает 525 пассажиров. В одноклассной конфигурации - 853 пассажира. Может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 400 км.