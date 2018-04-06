Яд "Новичок", которым отравили Скрипалей, изготовили в Саратовской области - The Times

"Новичок" якобы изготовили на объекте Шиханы и там же в последнее десятилетие проводились испытания, чтобы определить эффективен ли он для совершения убийства за границей.

Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое применили при отравлении бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, было разработано в лаборатории в закрытом городе Шиханы в Саратовской области России.

Об этом сообщает британская газета The Times.

Согласно информации, соответствующие данные представители разведки озвучили на брифинге, по итогам которого западные страны выслали более 100 российских дипломатов.

По мнению британской разведки, на этом объекте в течение последних десятилетий проводились испытания эффективности применения «Новичка» для осуществления «точечных убийств». Обнаруженные в Шиханах запасы слишком малы для того, чтобы использовать их на поле боя.

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Как сообщал УНИАН, бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

Сейчас ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Скрипаля и его дочери.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинения стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Как сообщалось, Лондон считает "весьма вероятным", что ответственность за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери несет Россия и поэтому ее нельзя допускать к расследованию.