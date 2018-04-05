Дело Скрипаля: британские спецслужбы узнали о российской секретной лаборатории по производству "Новичка"
08:13, 05 апреля 2018Мир
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Россия якобы тестировала «Новичок», чтобы выяснить, можно ли с его помощью осуществить убийство.
Иллюстрация / REUTERS
Британские спецслужбы полагают, что смогли вычислить место производства нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, по версии Лондона, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
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Об этом пишет Times со ссылкой на источники. По данным газеты, специалисты смогли установить источник вещества «при помощи научного анализа и информации разведки» спустя несколько дней после отравления Скрипалей в Солсбери. Речь идет о якобы «секретной российской лаборатории».
При этом источники подчеркивают, что не уверены на 100%. Также отмечается, что, по версии британских спецслужб, Россия якобы тестировала «Новичок», чтобы выяснить, можно ли с его помощью осуществить убийство.
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