В Москве авиадиспетчеры угрожают "работать по регламенту"

Об этом сообщает Лента.ру.

«Это означает, что фактический трафик существенно выше, чем позволяет брать инструкция. По заявлениям организаторов, если соблюдать каждый пункт дословно — это может привести к существенному изменению пассажиропотока и задержкам», — рассказал корреспондент радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, участники завершившейся в подмосковном Внуково акции заявили, что готовы бороться за коллег с помощью обращений, писем и новых митингов. Согласно оценке организаторов, мероприятие собрало около 150 человек, в основном авиадиспетчеров Внуковской и Домодедовской вышек, а также пилотов.

Ранее коллектив диспетчеров аэропорта Внуково направил письмо главе Совета по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову с просьбой смягчить меру пресечения арестованным диспетчерам.

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По делу о катастрофе во Внуково, в которой погиб глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери и еще три члена экипажа, предъявлены обвинения пятерым фигурантам: ведущему инженеру аэродромной службы Внуково Владимиру Леденеву, диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, диспетчеру Александру Круглову, руководителю полетов Роману Дунаеву, а также водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко.

23 октября суд арестовал Мартыненко до 21 декабря. На следующий день под стражу были взяты Круглов и Леденев, а Дунаев и Кривсун помещены под домашний арест. Им вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть людей.

Следовавший из Москвы в Париж частный самолет Falcon разбился во Внуково в ночь на 21 октября. Самолет задел снегоуборочную машину, оказавшуюся на взлетно-посадочной полосе, загорелся и упал.