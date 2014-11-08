В Москве авиадиспетчеры угрожают "работать по регламенту"
Московские авиадиспетчеры, которые пришли на митинг в поддержку своих арестованных по делу о катастрофе во Внуково коллег, пригрозили «работать по регламенту», добиваясь изменения им меры пресечения.
Об этом сообщает Лента.ру.
«Это означает, что фактический трафик существенно выше, чем позволяет брать инструкция. По заявлениям организаторов, если соблюдать каждый пункт дословно — это может привести к существенному изменению пассажиропотока и задержкам», — рассказал корреспондент радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, участники завершившейся в подмосковном Внуково акции заявили, что готовы бороться за коллег с помощью обращений, писем и новых митингов. Согласно оценке организаторов, мероприятие собрало около 150 человек, в основном авиадиспетчеров Внуковской и Домодедовской вышек, а также пилотов.
Ранее коллектив диспетчеров аэропорта Внуково направил письмо главе Совета по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову с просьбой смягчить меру пресечения арестованным диспетчерам.
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По делу о катастрофе во Внуково, в которой погиб глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери и еще три члена экипажа, предъявлены обвинения пятерым фигурантам: ведущему инженеру аэродромной службы Внуково Владимиру Леденеву, диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, диспетчеру Александру Круглову, руководителю полетов Роману Дунаеву, а также водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко.
23 октября суд арестовал Мартыненко до 21 декабря. На следующий день под стражу были взяты Круглов и Леденев, а Дунаев и Кривсун помещены под домашний арест. Им вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть людей.
Следовавший из Москвы в Париж частный самолет Falcon разбился во Внуково в ночь на 21 октября. Самолет задел снегоуборочную машину, оказавшуюся на взлетно-посадочной полосе, загорелся и упал.