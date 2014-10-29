Диспетчера-стажера из Внуково, где в авиакатастрофе погиб глава Total, посадили под домашний арест

15:02, 29 октября 2014
Мир
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Следователи предъявили обвинение диспетчеру-стажеру в рамках уголовного дела об авиакатастрофе во Внуково, где погиб глава нефтегазовой корпорации Total Кристоф де Маржери.

REUTERS

Об этом сообщают РИА Новости.

"Сегодня диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, которая находится под домашним арестом, предъявлено обвинение", — сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

После авиакатастрофы были задержаны ведущий инженер аэродромной службы аэропорта Внуково Владимир Леденев, руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчер Александр Круглов, диспетчер-стажер Светлана Кривсун, а также водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко. В день катастрофы Леденев руководил снегоуборочными работами, а Дунаев, Кривсун и Круглов - воздушным движением.

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Президент одного из крупнейших в мире нефтяных концернов Total Кристоф де Маржери погиб во время авиакатастрофы во Внуково в ночь на вторник. Вместе с де Маржери погибли еще три члена экипажа, все они были французами.

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