Старейший банк мира выставили на продажу

По данным издания, банк нанял UBS и Citi для организации сделки. Ранее оба эти инвестбанка готовили допэмиссию акций Monte dei Paschi на 2,5 миллиарда евро. По данным источников, она запланирована на второй квартал 2015 года.

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Monte dei Paschi намерен найти покупателя или кандидата на слияние раньше начала допэмисии. Если удастся это сделать, размещения акций можно будет избежать. В число возможных претендентов входит средний по величине итальянский банк UBI Banca, а также ряд крупных европейских кредитных учреждений, уже работающих в Италии, сообщает Lenta.ru.

По результатам стресс-тестов Европейского центрального банка Monte dei Paschi оказался в наихудшем положении среди 150 крупнейших банков Европы. Дефицит его капитала оценивается в 2,11 миллиарда евро.

Остается неясным, сколько денег можно выручить от продажи банка. Его акции подешевели с начала 2014 года на 40 процентов, а капитализация упала до 3,4 миллиарда евро.