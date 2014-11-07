В Польше обеспокоены активизацией российских шпионов

Деятельность спецслужб РФ наблюдается на территории всего ЕС / rlyatas.livejournal.com

Об этом сказал председатель Агентства внутренней безопасности Польши Дариуш Лучак на заседании парламентского комитета по делам спецслужб, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

По его словам, активность российских спецслужб на территории Польши "неизменно высокая на протяжении многих лет".

"Конечно, сейчас их интенсивность несколько выше, но нет оснований для паники. Польские службы стараются делать свое дело", - добавил председатель комитета по делам спецслужб Артур Дембский.

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Высокий уровень российского присутствия и широкий спектр деятельности спецслужб РФ наблюдаются не только в Польше, но и на территории всего ЕС, отметили на заседании.

Лучак сообщил, что сейчас спецслужбы и прокуратура расследуют несколько дел в отношении лиц, которые подозреваются в шпионаже, но уточнить детали отказался.

Напомним, Агентство национальной безопасности задержало российского шпиона, которого заметили на заседании Сейма, по подозрению в деятельности в пользу российского ГРУ.