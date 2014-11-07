Макаревич уедет из России, если "окончательно перекроют кислород"

Об этом он сказал в эфире радио "Эхо Москвы", передает Еспресо.TV.

“Нет, пугаться мне нечего...обидно за ту часть нашего народа, которая вчера пела песню „Поворот“. Я очень не хочу ехать, я с трудом себе представляю, чем бы я там мог сейчас заниматься”, - сообщил он.

Артист отметил, что его аудитория, а также огромное количество связей и друзей находятся в России. Впрочем, он сможет выжить где угодно.

“Конечно, я выживу где угодно и, наверное, придумаю себе какое-нибудь занятие. Буду играть музыку и писать книги. Но не хочу. Это может произойти только в том случае, если мне здесь окончательно перекроют кислород. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет”, - подчеркнул Макаревич.

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Как известно, в последнее время концерты российского музыканта отменили в нескольких городах: Екатеринбурге, Новосибирске, Томске, Саратове и Красноярске. Отмены концертов начались с конца лета, когда Макаревич начал активно высказывать свою позицию относительно событий в Украине и дал концерты на востоке Украины. Как говорил сам музыкант, владельцам клубов просто звонят люди в штатском и рекомендуют не проводить концертов.

В Кремле, в свою очередь заявляют, что не имеют никакого отношения к отмене концертов Макаревича.