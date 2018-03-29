В Венесуэле бунт заключенных завершился пожаром в полицейском участке, погибли 68 человек (видео)

Некоторые из погибших сгорели заживо, другие задохнулись в дыму. Кроме заключенных погибли две женщины, навещавшие их.

Пожар в изоляторе временного содержания при полицейском участке в городе Валенсия в Венесуэле унес жизни 68 человек, сообщают местные власти. По их данным, заключенные подожгли матрасы, чтобы вырваться на волю.

Как передает Русская служба Би-би-си, чтобы вытащить людей из горящего здания, спасателям пришлось ломать стены. Некоторые из погибших сгорели заживо, другие задохнулись в дыму.

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Когда стало известно о происходящем, у участка собрались родственники заключенных и стали пытаться прорваться в горящее здание. Полиция применила слезоточивый газ после того, как в одного из полицейских был брошен камень.

Большинство погибших - заключенные, однако также погибли две женщины, навещавшие арестантов, сообщил главный прокурор штата Карабобо Тарек Сааб. По его словам, расследование начнется немедленно. В штате Карабобо объявлен траур.

По данным неправительственной организации Una Ventana a la Libertad ("Окно в свободу"), которая отслеживает условия содержания в тюрьмах, один из заключенных завладел оружием и выстрелил в ногу полицейскому. Вскоре после этого в камерах подожгли матрасы, и огонь стремительно распространился. Информацию о том, что один из полицейских получил огнестрельное ранение, подтвердил и Хесус Сантандер.

Венесуэльские тюрьмы известны своей переполненностью. Также в них широко распространено насилие, нередко вспыхивают бунты заключенных. В августе 2017 года 37 человек погибли в полицейском участке в штате Амасонас. В январе 2013 года более 60 заключенных погибли в тюрьме в Баркисимето.

Проблема переполнения тюрем в Венесуэле усугубляется экономическим кризисом. Власти размещают заключенных во временных помещениях, таких как полицейский участок в Валенсии. В некоторых участках содержится в пять раз больше заключенных, чем предусмотрено нормами, утверждает глава Una Ventana a la Libertad Карлос Ньето. По данным организации, в прошлом году от насилия, болезней и недоедания во временных тюрьмах умерли 65 человек.

Как сообщал УНИАН, ранее в Венесуэле подростка убили и съели из-за двух долларов.