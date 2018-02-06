В Венесуэле подростка убили и съели из-за двух долларов
В штате Карабобо, Венесуэла, 17-летнего подростка убили и съели из-за долга в 500 тысяч боливаров (около $2). После этого злоумышленники заркопали кости парня в яме.
Об этом сообщает портал Excelsior.
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Как сообщается, парень поспорил из-за денег с соседом и его сыном. В ходе ссоры они ударили его по голове трубой, приготовили и съели кожу и мускулы. После этого они закопали его останки в яме.
"Мы знаем, что они спорили из-за 500 тысяч боливаров, но не знаем, кто кому был должен", – рассказали родственники погибшего.
Убийцы под давлением семьи погибшего признались в содеянном и показали полиции место захоронения останков.
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