В Венесуэле подростка убили и съели из-за двух долларов

После ссоры из-за денег мужчины ударили парня по голове трубой.

В штате Карабобо, Венесуэла, 17-летнего подростка убили и съели из-за долга в 500 тысяч боливаров (около $2). После этого злоумышленники заркопали кости парня в яме.

Об этом сообщает портал Excelsior.

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Как сообщается, парень поспорил из-за денег с соседом и его сыном. В ходе ссоры они ударили его по голове трубой, приготовили и съели кожу и мускулы. После этого они закопали его останки в яме.

"Мы знаем, что они спорили из-за 500 тысяч боливаров, но не знаем, кто кому был должен", – рассказали родственники погибшего.

Убийцы под давлением семьи погибшего признались в содеянном и показали полиции место захоронения останков.

Как сообщал УНИАН, в Киеве раскрыли жуткое убийство: тело мужчины замуровали в подвале.