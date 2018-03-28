Польша заключила соглашение на поставку американских систем ПРО Patriot за $4,75 млрд

"Мы оснащаем польскую армию самой передовой системой обороны в мире", - заявил Дуда.

Правительство Польши подписало соглашение на поставку американских систем ПРО Patriot в рамках программы «Висла». Об этом сообщает агентство PAP.

Как передает РБК, подпись под документом в присутствии президента страны Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого поставил министр обороны Мариуш Блащак. Подписанный контракт министр передал послу США Полу Джонсу.

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«Это исторический момент. Мы оснащаем польскую армию самой передовой системой обороны в мире», - приводит слова Дуды Bloomberg. Сумма сделки - $4,75 млрд.

Как передает Польское радио, посол США в Польше Пол Джонс заявил, что подписание этого договора - это важная веха для Польши и НАТО. По его словам, договор является результатом встречи Дуды с Дональдом Трампом в июле 2017 года и большой работы многих людей по обе стороны Атлантического океана. Американский посол добавил, что Польша присоединяется к 15 странам, которые могут полагаться на проверенную в боях систему Patriot, что является основой противоракетной обороны американской армии.

США одобрили поставку в Польшу противоракетных систем Patriot в ноябре 2017 года. Первая поставка будет включать 16 пусковых установок, четыре радиолокационные станции и 208 ракет. Ожидается, что первые Patriot поступят в Польшу в 2022 году.

В августе 2017 года министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что стремление Варшавы разместить комплексы Patriot связано с планами России по перевооружению ракетной бригады в Калининградской области. «Российские ракеты уже там размещены, а у нас до сих пор нет системы ПВО, чтобы в случае возможной атаки защитить себя», - заявлял он.

Как сообщал УНИАН, недавно власти США одобрили продажу Украине "Джавелинов".