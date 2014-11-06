Российские власти отрицают, что финансируют Навального
09:31, 06 ноября 2014Мир
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В администрации президента РФ назвали бредом информацию о якобы финансировании Алексея Навального из Кремля.
REUTERS
"Информация о финансировании из Кремля - полный бред и погоня за рейтингами, при всем уважении к LifeNews", - заявил ТАСС источник в Кремле. "А что касается достоверности опубликованных документов - нужно проверять", - добавил он.
Ранее LifeNews опубликовал информацию с заголовком "Кремль тайно финансировал Навального" о том, что на деятельность оппозиционного блогера шли средства, в том числе полученные от выигранных государственных тендеров.
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