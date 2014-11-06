Обама предупредил республиканцев, что не будет подписывать определенные законы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в среду вечером в Белом доме во время пресс-конференции (трансляция которой проходила на сайте Белого дома).

”Я настроен работать с новым Конгрессом, чтобы сделать следующие два года как можно более продуктивными, насколько это будет возможно”, - сказал Обама.

Вместе с тем он подчеркнул, что он ”остается верен убеждению, что идеи, независимо от того, кто их предлагает - демократы или республиканцы, - должны и будут работать для американского народа”.

По его словам, это не значит, что ”мы не будем соглашаться с некоторыми вопросами, которым благосклонны”.

При этом президент США предупредил, что ”Конгресс будет принимать некоторые законы, которые я не смогу подписать. Я абсолютно уверен, что буду предпринимать определенные действия, которые не понравятся кое-кому в Конгрессе. Это естественно, именно таким образом наша демократия работает”.

Читайте такжеНа выборах в штате Вашингтон лидирует умерший кандидат

Подводя итоги, Обама подчеркнул, что уверен в том, что совместно с республиканцами возможно найти пути, чтобы ”сотрудничать вместе в тех направлениях, где есть широкое согласие среди американского народа”.

Как сообщал УНИАН, Комитет по внешним делам Сената США (верхняя палата Конгресса) на заседании 18 сентября одобрил законопроект ”Акт поддержки свободы в Украине 2014”, который предусматривает предоставление Украине вооружения на сумму в 350 млн. долл. и статус союзника без получения Украиной членства в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Читайте такжеЭксперты рассказали, как повлияют выборы в США на ситуацию в Украине

Одним из инициаторов законопроекта был сенатор-республиканец Роберт Менедес.

Ранее ожидалось, что предложенный законопроект может быть рассмотрен сразу же после промежуточных выборов Конгресса.