Взрывы и паника: в Сети появилось видео момента начала пожара в ТЦ Кемерово

Расположенные в ТЦ Кемерово кинозалы просели с четвертого этажа на третий, в залах были люди.

В Сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором зафиксирован момент начала пожара в торговом центре Кемерово.

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На видео, которое опубликовал Telegram-канал 112, видно, как люди начинают разбегаться после возгорания, после чего видимость затмевает дым.

Как сообщал УНИАН, четырехэтажное здание центра загорелось днем в воскресенье 25 марта. К утру понедельника пожарные продолжали тушить отдельные очаги возгорания и разбирать завалы в поисках погибших. По словам представителя МЧС, пожарные работают при экстремально высоких температурах и почти нулевой видимости.

Сообщалось, что расположенные в ТРЦ кинозалы просели с четвертого этажа на третий, в залах были люди.

На данный момент подтверждена гибель 64 человек.

Видео: 112