У Путина прокомментировали трагедию в Кемерово и ее замалчивание на росТВ

По словам прес-секретаря президента РФ, Кремль не располагает информацией о причинах пожара в торговом центре в Кемерово.

В Кремле в связи с трагедией в Кемерове объявили, что в России нет эмбарго на плохие новости.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это совершенная глупость. Я не знаю почему не показывают. Тем кто следит за информацией, когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе. Я сам вчера смотрел телевизионные новости, которых в воскресенье не так много и я видел материалы про это», - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему вчера федеральные каналы не сообщали о трагедии и правда ли, что в России действует «эмбарго на плохие новости».

«Что касается какого-то запрета на какие-то плохие новости – это полный абсурд», - добавил он.

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Он сообщил, что пока не располагает информацией об объявлении всероссийского траура в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в Кемерово.

«Я пока не располагаю такой информацией, не могу ответить на ваш вопрос. Вы знаете, что объявлен траур в Кемеровской области, трехдневный. По федеральному — пока не могу ничего сказать», - сообщил он.

При этом он не ответил, посетит ли Кемерово Путин в связи с трагедией.

«Если президентом будет принято такое решение, мы вам сообщим», - сказал он.

По его словам, Кремль не располагает информацией о причинах пожара в торговом центре в Кемерове.

«Было бы совершенно ошибочно сейчас говорить о каких-то версиях. Вы знаете, что Следственный комитет работает на месте трагедии. Собственно, только Следственный комитет может сейчас выдвигать какие-то версии произошедшего. И неправильно сейчас забегать вперед и говорить о чем-то», - сказал Песков, отвечая на вопрос, располагает ли Кремль информацией об ответственных за трагедию в Кемерове.

Как сообщал УНИАН, 25 марта в центре Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня". По последним данным, погибли 64 человека. Пожар случился в воскресенье, когда в эфире федеральных телеканалов преобладают развлекательные передачи. В соцсетях удивились тому, что каналы не стали менять программу передач.