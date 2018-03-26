Охранник ТЦ в Кемерово отключил систему оповещения при получении сигнала о пожаре - следствие

По информации СК РФ, нарушения были допущены как при вводе торгового центра в Кемерово в эксплуатацию, так и в ее процессе.

Следственный комитет РФ заявил, что сотрудник частного охранного предприятия ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, передает пресс-служба СК РФ.

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"Кроме того, решается вопрос о задержании пятого подозреваемого – сотрудника ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения", - говорится в сообщении.

На данный момент допрошено более 70 свидетелей и очевидцев произошедшего, в том числе арендаторы и собственники торговых точек, признано потерпевшими более 30 человек, 15 погибших опознано родственниками.

Также следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе. Более того, оказалось, что пожарные выходы были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях.

Как сообщал УНИАН, четырехэтажное здание центра загорелось днем в воскресенье 25 марта. К утру понедельника пожарные продолжали тушить отдельные очаги возгорания и разбирать завалы в поисках погибших.

По словам представителя МЧС, пожарные работают при экстремально высоких температурах и почти нулевой видимости.

Сообщалось, что расположенные в ТРЦ кинозалы просели с четвертого этажа на третий, в залах были люди. На данный момент подтверждена гибель 64 человек.