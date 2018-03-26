В Кемерово снова загорелся торговый центр: пожарные эвакуируются со всех этажей – росСМИ (фото)

11:29, 26 марта 2018
Мир
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Как сообщает Telegram-канал «Говорит Москва», случилось сильное задымление на 2 этаже торгового центра, пожарные эвакуируются со всех этажей здания.

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Отмечается, что при этом МЧС РФ сообщает об обследовании всех этажей.

Тем временем, Следком РФ организовал работу по получению генетического материала родных погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово.

Как сообщал УНИАН, четырехэтажное здание центра загорелось днем в воскресенье 25 марта. К утру понедельника пожарные продолжали тушить отдельные очаги возгорания и разбирать завалы в поисках погибших. По словам представителя МЧС, пожарные работают при экстремально высоких температурах и почти нулевой видимости.

Сообщалось, что расположенные в ТРЦ кинозалы просели с четвертого этажа на третий, в залах были люди.

Жертвами пожара, по последним данным, стали 56 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести.

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Новость в сюжете: Пожар в торговом центре в Кемерово
Теги: #пожар#Кемерово