В нескольких областях Украины применены аварийные отключения света

Они будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В нескольких областях Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, введены аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщает "Укрэнерго" в Telegram-канале, обнародованные ранее графики почасовых отключений в настоящее время не действуют. "Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", – говорится в сообщении.

В то же время в "Укрэнерго" подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому призвали следить за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в конкретном регионе.

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Кроме того, тех людей, у кого сейчас есть электроэнергия, в компании призвали потреблять её экономно.

Отключения света в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее в "Укрэнерго" пояснили, что вынуждены отключать электроэнергию потребителям в отдельных областях из-за нескольких факторов. Речь идет, в частности, о том, что систематическое уничтожение врагом объектов генерации в отдельных областях привело к высокому уровню энергодефицита в этих регионах.

Кроме того, новая тактика россиян предусматривает непрерывные удары по подстанциям, линиям передачи и распределения электроэнергии, в частности, вблизи крупных городов с высоким уровнем энергопотребления.

Также постоянные воздушные тревоги в областях, где оккупанты массированно атакуют высоковольтные подстанции и линии, не позволяют быстро проводить аварийно-восстановительные работы.

По мнению Владимира Кудрицкого, председателя правления "Укрэнерго" (2020–2024 годы), Украина провалила подготовку к осени-зиме сразу по нескольким направлениям. В частности, говорит он, была провалена подготовка в одном из ключевых для Украины направлений, касающемся дефицита генерации электроэнергии.

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