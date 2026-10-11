В Польше готовили покушение на премьера и министра обороны, - заявление МВД

Запланировано экстренное совещание представителей служб безопасности.

Полиция в Польше получила информацию о подготовке покушения на премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша. Об этом пишет Onet, ссылаясь на заявление представителя Министерства внутренних дел страны.

"В ответ на полученную полицией информацию о возможном нападении на премьер-министра Дональда Туска и вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша, министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский и министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк распорядились принять соответствующие меры", – сообщила представитель министерства Каролина Галецкая.

Сообщается, что в связи с инцидентом сегодня будет проведено экстренное совещание представителей служб безопасности - полиции и Службы государственной охраны, а также Агентства внутренней безопасности.

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Эту же информацию подтвердил Яцек Добжиньский, пресс-секретарь министра-координатора специальных служб. В беседе с агентством PAP он подчеркнул, что не может предоставить подробности совещания. Он отметил, что СМИ будут проинформированы, если состоится пресс-брифинг.

Кремль планирует покушения в Европе

Как сообщало издание FT, европейские спецслужбы предупредили руководителей оборонных компаний о том, что Россия активизировала попытки их физического устранения. В связи с этим компании усилили меры личной безопасности своих топ-менеджеров.

В частности, в поле зрения российских спецслужб попадают и руководители небольших компаний, особенно тех, которые занимаются производством беспилотников или комплектующих к ним, детализировали собеседники издания.

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