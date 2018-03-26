В Кемерово нашлись живыми пять человек из пропавших на пожаре в торговом центре

«Выжившим» повезло не находиться в ТЦ «Зимняя вишня» пожара.

В российском Кемерово полиция нашла живыми пятерых граждан, ранее заявленных как пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Кемеровской области. Отмечается, что «выжившие» не находились в ТЦ во время пожара.

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«К настоящему моменту полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли живыми 5 из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие: троих несовершеннолетних, девушку и молодого человека. Как выяснилось, они не находились на месте трагедии», - указано в сообщении областного управления МВД в Кемерово.

Как сообщал УНИАН, пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 56 человек, многие числятся пропавшими без вести. В больницах остаются десять человек, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек.

По предварительным данным, в торговом центре не сработала пожарная сигнализация и не проводилась организованная эвакуация посетителей и сотрудников.