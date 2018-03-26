В здании сгоревшего ТРЦ в Кемерово обрушилась крыша

10:31, 26 марта 2018
Мир
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REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает МЧС России.

«Произошел пожар на площади 1,6 тыс. квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1,5 тыс. квадратных метров», - сказал представитель ведомства.

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Как сообщал УНИАН, четырехэтажное здание центра загорелось днем в воскресенье 25 марта. К утру понедельника пожарные продолжали тушить отдельные очаги возгорания и разбирать завалы в поисках погибших. По словам представителя МЧС, пожарные работают при экстремально высоких температурах и почти нулевой видимости.

Сообщалось, что расположенные в ТРЦ кинозалы просели с четвертого этажа на третий, в залах были люди.

Жертвами пожара, по последним данным, стали 53 человека, еще 16 считаются пропавшими без вести.

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