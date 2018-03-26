Цинизм в эфире: российские телеканалы не стали менять вещательную сетку из-за трагедии в Кемерово

Так, по Первому каналу в этот момент шел художественный фильм "Жизнь Пи".

25 марта в центре Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня". По последним данным, погибли 53 человека, еще 16 числятся пропавшими без вести. Пожар случился в воскресенье, когда в эфире федеральных телеканалов преобладают развлекательные передачи.

В соцсетях удивились тому, что каналы не стали менять программу передач. "Медуза" рассказала, как центральные телеканалы рассказали о событиях в Кемерово.

Первый канал

В эфирной сетке Первого канала в воскресенье нет новостей между 12:00 (в это время по Москве начался пожар) и 21:00, когда выходит итоговая программа «Воскресное время». Телеканал не прерывал вещание, поэтому первые новости о случившемся в Кемерово появились только в вечернем эфире. Сюжет о пожаре занял три с половиной минуты, он шел четвертым после итогов выборов и двух репортажей об отравлении россиян в Солсбери.

Утром 26 марта сюжеты из Кемерово открыли выпуск новостей Первого канала. В утреннем выпуске в 9:00 репортажам из Кемерово было посвящено более половины эфирного времени.

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«Россия 1»

На «России 1» первые новости о Кемерово появились также только в итоговой аналитической программе «Вести недели». Причем в версии для Дальнего Востока, которая записывалась, когда пожар начинался, сюжета о Кемерово нет. В обновленной версии для европейской части России он идет сразу после первого репортажа об итогах выборов президента. Корреспондент телеканала вышел в прямой эфир из Кемерово и рассказал, что было известно к тому моменту. Сюжет занял более трех минут.

Включение из Кемерово также было во время ток-шоу «Воскресный вечер». Ведущий Владимир Соловьев вывел в прямой эфир корреспондента с места событий около 00:30 по Москве.

Телеканал «Россия 24» следил за пожаром в Кемерово практически непрерывно. Первый сюжет вышел около 14:00 по Москве, когда появились сообщения о погибших.

НТВ

НТВ — единственный из центральных телеканалов, в сетке которого есть дневной выпуск новостей в воскресенье. Новостной эфир в 16:00 начался с репортажа из Кемерово продолжительностью около минуты. «Итоги недели», которые выходят в 19:00, были сняты для эфира на Дальний Восток до начала пожара; Кемерово там не упомянули.

Освещение пожара на НТВ продолжили в утренних выпусках новостей, начиная с 6:00 утра.

"Так, по Первому каналу в этот момент шел художественный фильм "Жизнь Пи", на НТВ — картина "Петрович", на телеканале РЕН сюжет об институте Вавилова, а на "России 24" разместили бегущую строку с информацией о ЧП, в то время как там шла передача, посвященная бесшумным подводным дронам и медицине", — говорится в сообщении "Говорит Москва".