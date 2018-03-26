Пожар в Кемерово: очевидец рассказал, что охранники не пускали спасавшихся детей на лестницы

Пожар в четырехэтажном торговом центре в российском Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 56 человек.

Дети долго не могли покинуть кемеровский ТЦ "Зимняя вишня" во время пожара. Охранники торгового центра не пускали спасавшихся детей на лестницы.

Об этом рассказала очевидец в эфире одного из российских телеканалов, передает "РИА Новости".

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"Дочь моя была там с подружкой. Они решили пойти играть на четвертый этаж в автоматы. Зашли, начали подниматься, там их встретил огонь, дым, пожар — они начали убегать. Их не пропускали охранники", — сказала Валентина Клопенко.

"Я спрашивала: "Кто вас не пропускает?" Они отвечают: "Охранники, дядьки в форме". Говорили: "Идете по другой лестнице, в другую сторону". Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: "Идите по другой лестнице". Они к другой лестнице, тоже не пропускают. Детей давили, там такая паника была…", — добавила она.

Действия охранников ТЦ проверят. Итоги проверки направят в следственные органы.

Как сообщал УНИАН, пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 56 человек. В больницах остаются десять человек, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек.