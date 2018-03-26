Пожар в Кемерово: очевидец рассказал, что охранники не пускали спасавшихся детей на лестницы
Дети долго не могли покинуть кемеровский ТЦ "Зимняя вишня" во время пожара. Охранники торгового центра не пускали спасавшихся детей на лестницы.
Об этом рассказала очевидец в эфире одного из российских телеканалов, передает "РИА Новости".
Читайте также"На это было больно смотреть": очевидцы рассказали подробности жуткой трагедии в российском ТЦ
"Дочь моя была там с подружкой. Они решили пойти играть на четвертый этаж в автоматы. Зашли, начали подниматься, там их встретил огонь, дым, пожар — они начали убегать. Их не пропускали охранники", — сказала Валентина Клопенко.
"Я спрашивала: "Кто вас не пропускает?" Они отвечают: "Охранники, дядьки в форме". Говорили: "Идете по другой лестнице, в другую сторону". Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: "Идите по другой лестнице". Они к другой лестнице, тоже не пропускают. Детей давили, там такая паника была…", — добавила она.
Действия охранников ТЦ проверят. Итоги проверки направят в следственные органы.
Как сообщал УНИАН, пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 56 человек. В больницах остаются десять человек, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек.