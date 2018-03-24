Теракт во французском Требе: полиция задержала женщину

Женщина была задержана по подозрению в связях с преступником.

Полиция задержала женщину после теракта во французском городе Треб.

Об этом сообщил прокурор, информирует Reuters.

Женщина была задержана по подозрению в связях с преступником. Сам 25-летний мужчина, который удерживал заложников в супермаркете, был ликвидирован.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в результате теракта в городе Треб на юге страны погибли три человека, еще 16 пострадали.

Как сообщалось, утром террорист открыл огонь по группе полицейских в городе Каркассон. В результате один полицейский получил огнестрельное ранение в плечо.

Вскоре после этого появилась информация о захвате заложников в супермаркете Super U в городке Треб, в восьми километрах от Каркассона. Вооруженный мужчина вошел в магазин и с криком "Аллах акбар" начал стрельбу. Сотрудник магазина и один из посетителей погибли.

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Террорист свои действия объяснил желанием "отомстить за Сирию" и требовал освобождения одного из организаторов теракта в Париже 13 ноября 2015 года Салаха Абдеслама.

Вскоре мэр Треба Эрик Менасси сообщил, что мужчина, захвативший заложников, остался в помещении магазина наедине с офицером полиции - все заложники были отпущены.

После того, как попытки провести переговоры не увенчались успехом, спецподразделения предприняли штурм здания супермаркета, в ходе которого нападавший был убит.