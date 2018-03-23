В результате теракта на юге Франции погибли трое человек, еще 16 пострадали

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», сам злоумышленник причислял себя к сторонникам этой экстремистской группировки.

Вследствие теракта в городе Треб на юге Франции его жертвами стали три человека, еще 16 пострадали, двое раненых находятся в критическом состоянии.

Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщает Радио Свобода.

Он призвал полицию выяснить, откуда у нападавшего было оружие и почему он стал радикальным исламистом.

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Утром 23 марта выходец из Марокко угнал автомобиль, застрелив водителя, после чего открыл огонь по полицейским. Один из сотрудников полиции получил ранение. После этого нападавший захватил заложников в супермаркете города Треб. Во время штурма погибли еще два человека. В ходе спецоперации один из полицейских обменял себя на заложника. Президент Макрон отдельно поблагодарил его за мужество.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Сам злоумышленник причислял себя к сторонникам этой экстремистской группировки. Захватив заложников, он требовал освободить из тюрьмы Салаха Абдеслама - одного из организаторов серии нападений в Париже в ноябре 2015 года. Тогда жертвами парижских терактов стали 130 человек.