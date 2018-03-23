МИД Украины осуждает террористическое нападение во французском городе Треб

Во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования родным и близким жертв теракта.

Министерство иностранных дел Украины страны осуждает террористическое нападение во французском городе Треб, в результате которого три человека погибли и 16 получили ранения.

Об этом в микроблоге Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Мы решительно осуждаем террористическое нападение в Требе. Искренние соболезнования семьям и близким. Мы солидарны с Францией", - заявила Беца.

Как сообщал УНИАН, сегодня жертвами теракта в городе Треб, что на юге Франции, стали три человека, еще 16 человек пострадали, двое раненых находятся в критическом состоянии.

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Утром 23 марта выходец из Марокко угнал автомобиль, застрелив водителя, после чего открыл огонь по полицейским. Один из сотрудников полиции получил ранения. После этого нападавший захватил заложников в супермаркете города Треб. Во время штурма погибли еще два человека. В ходе спецоперации один из полицейских обменял себя на заложника. Президент Эммануэль Макрон поблагодарил его за мужество.