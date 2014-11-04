Президент Чехии матерился в эфире и защищал политику Путина
Главной политической темой в Чехии в понедельник стало поведение президента страны Милоша Земана, который неоднократно употребил грубую брань, а также хвалил российскую власть в прямом эфире Чешского радио.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на сайт Чешского радио.
Поводом для ругани со стороны Земана стало обсуждение тематики советских диссидентов, которые протестовали против оккупации Чехословакии со стороны СССР.
С этой темы Земан по своей инициативе перешел к вопросу критики Владимира Путина в западном обществе. Он назвал несправедливыми сравнение президента РФ с советскими лидерами и добавил, что ключевые политзаключенные в современной России не имеют права называть себя такими.
"Не думаю, что политзаключенным был Ходорковский, который в 90-х годах ездил по России с пакетами, набитыми миллионами. Я скорее думаю, что он вор. И если мне что-то не подовається во власти Путина - это то, что он посадил только Ходорковского, а не всех олигархов", - заявил Земан.
Читайте такжеСМИ: Словакия, Венгрия, Чехия и Кипр выступили против ужесточения санкций
После этого чешский президент - опять же, по своей инициативе - перешел к критике в адрес панк-группы Pussy Riot.
Именно в этом фрагменте он вышел за рамки цензурных выражений.
"Вы знаете, что означает "pussy"? Это п**да. И в текстах этой группы - "п**да здесь, п**за там". Просто идеальные политзаключенные", - без особых эмоций отметил Земан, добавив, что "настоящих политзаключенных" он готов защищать.
На этом нецензурные выражения не закончилась.
Впоследствии во время эфира Земан употреблял бранные слова, обозначающие половой акт и экскременты.
Такое поведение главы государства вызвала острую критику со стороны других политиков, в том числе - его нынешних партнеров во власти, отмечают чешские СМИ.
По словам премьер-министра Богуслава Соботки, президент подал плохой пример молодым людям. один из ведущих чешских лидеров, экс-глава МИД Карл Шварценберг отметил, что Земан перешел все границы, используя выражения, которые унижают женский пол.
Экс-министр финансов Мирослав Калоусек, которого Земан тоже упомянул в своем интервью Чешскому радио, считает, что чешский президент "опустил престиж Пражского града до уровня дешевой пивной".